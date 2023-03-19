Sivasspor Fiorentina maçına ilişkin UEFA soruşturma başlattı

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Sivas'ın Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında sahaya giren 2 taraftardan biri Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırmış ve burnunu kırmıştı.

İki taraftarın sahaya girerek Fiorentinalı oyuncu Alessandro Bianco'nun burnunu kırmasının üzerine UEFA soruşturma açtı.

İtalyan oyuncuya yumruk atan taraftar ve sahaya atlayan başka bir taraftar, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fiorentina, hem UEFA hem de Avrupa Kulüpler Birliği'ne konuyla ilgili şikayette bulundu. Sivasspor ağır bir cezayla karşı karşıya kalabilir.

Sivasspor-Fiorentina maçında Alessandro Bianco'ya yumruk atan taraftar ve sahaya atlayan başka bir taraftar, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.