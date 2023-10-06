Şişli'de taksicilere denetim: Araçlar 10 gün trafikten men edildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Şişli'de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sivil trafik polisleri taksilere müşteri gibi binerek, kurallara uymayan, taksimetre açmayan ve yolcu seçen taksicileri belirledi. Denetim noktasına gelen taksileri durduran ekipler ise verilen bilgiler doğrultusunda kurallara uymayan taksicilere idari para cezası uyguladı. Yapılan denetim sırasında yolcu seçen ve sivil trafik polisini aracına almayan iki taksi şoförüne toplam 8 bin 128 lira ceza kesilirken araçları 10 gün süreyle trafikten menedildi. Arabasına müşteri olarak binen sivil trafik polisini 'karşının taksisiyim' diyerek indiren taksi şoförü polislerle kısa süreli tartışma yaşadı.

"Karşıya geçiyorsanız o tarafa doğru geçiyorum"

Ceza yazılan taksi Şoförü Mustafa Öznar, "Ben Mecidiyeköy'den karşıya doğru geçiyordum. Işıklar yanıyordu, ışıklarda zaten herkes el atıyor. Kapılarım kitliydi, hiçbir şekilde kimseyi almıyorum. Sadece el atan yakındaysa 'Ben karşıya geçiyorum' diyorum. 'Karşıya geçiyorsanız o tarafa doğru geçiyorum' dedim. Başka hiçbir şey demedim. Arkadaşta 'aç kapıları' dedi. Kapılarım kitliydi, açtım kapıları bindi. 'İlerde sağa çek, senden şikayetçiyim' dedi. Normalde yolcu nereye gitmek isterse oraya gitme mecburiyetim var ama arabayı vermem gerekiyor. Karşının arabasıyım, karşıya geçmem lazım. Kendi durağıma geçmem gerekiyor" diyerek kendisini savundu.

Öznar, "Bu tarafın insanları sıkıntılı insanlar, neden başımıza bela alalım, neden sıkıntı yaşayalım. Neden ters yönlere girelim, neden bilmediğimiz yollara girelim. Neden yolcuyla muhabbet edelim ve sıkıntıya düşelim. Şimdi arabayı bağlayacaklarmış, hiçbir suçumuz, günahımız yok. Ceza da yazılacak, yazık günah değil mi bize. Yolcuya ben nereye gidiyorsun demedim, taksimetre açmadım. Bunların hiçbirini yapmadım. Sadece 'karşıya geçiyorum efendim' dedim" şeklinde konuştu.

"Benim ne suçum var"

Taksi şoförü Fevzi Öztürk ise, "Bende orta şeritteydim, abi bana baktı. 'Abi karşıya geçiyorum' dedim. 'Gel sağa' dedi. Bende karşıya gidiyor diye aldım. Ondan sonra kimliğini gösterdi ve beni buraya çekti. Benim ne suçum var. Benim hastam olabilir, evime gitmek istiyor olabilirim. Bu sırada da karşıya geçen yolcuyu alırım" dedi.