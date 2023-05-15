Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda 1 terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaldı 82... Şırnak'ta Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteği, JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda 1 terörist etkisiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak." ifadelerini kullandı.
Kaldı 82❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 15, 2023
Şırnak'ta, Bestler Dereler Aksüt kırsalında
J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda;
1 TERÖRİST ETKİSİZ
Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünde… pic.twitter.com/T4TVOVmoRS
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