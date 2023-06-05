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Sinop'ta içme suyu arıtma tesisini su bastı

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle kentin içme suyunun karşılandığı arıtma tesisini su bastı.

Sinop Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, olumuz hava koşullarının kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

Erfelek ilçesinde yaşanan su taşkınlarından belediyeye ait içme suyu arıtma tesisinin de etkilendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erfelek ilçemizde meydana gelen sel nedeniyle içme suyu arıtma tesisimize giden yollar kapanmış, tesisimizi su basmıştır. Bu bağlamda kentimizde su kesintisi yaşanacaktır. Mesai arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir."

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