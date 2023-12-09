Sinop'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Ekiplerce Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.
Sinop'ta, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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