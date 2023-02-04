Sıfır araç satışlarına inceleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıfır araç satışlarına yönelik inceleme başlattı.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında son derece kararlı bir tutum içerisindeyiz. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından otomotiv sektöründe kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla gerekli araştırma ve incelemeler başlatılmıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerekli yaptırımların uygulanacağı vurgulanarak, "39 ilde bulunan distribütörler, araç bayileri ve alıcılardan alınan bilgiler ışığında, otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından gerekli bütün iş ve işlemler hızlı bir şekilde yerine getirilerek otomotiv sektöründeki dengesizlikler ortadan kaldırılacak ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.