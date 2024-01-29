SİBERGÖZ-20 operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, 20 ilde eş zamanlı düzenlenen 'SİBERGÖZ-20' operasyonlarında 64 şüphelinin yakalandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı “SİBERGÖZ-20” operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyon sonucu 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
📢İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya;— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 29, 2024
"20 İlde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-20” Operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı."pic.twitter.com/jR97lXxqMf
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