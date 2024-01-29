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SİBERGÖZ-20 operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, 20 ilde eş zamanlı düzenlenen 'SİBERGÖZ-20' operasyonlarında 64 şüphelinin yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı “SİBERGÖZ-20” operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyon sonucu 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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