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SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti verilecek

EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek. SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken 6 bin TL’nin üzerine çıkacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek.

Saatlik 27 TL fazla mesai ücreti yüzde 88 artışla 51 TL’ye çıkarılacak.

SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken bu rakam 6 bin TL’nin üzerine çıkacak.

EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2,2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı.

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