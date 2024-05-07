Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismar davası ertelendi!

İstanbul Bağcılar’da 4 kız çocuğuna, işlettiği dükkanda yaptığı ses yalıtımlı odada cinsel istismarda bulunup o anları kayıt altına aldığı suçlamasıyla yargılanan Metin Şenay ilk kez hakim karşısına çıktı. Şenay'ın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

İstanbul’da Metin Şenay isimli sucu, mahallede yaşayan çocuklara iş yerindeki süngerli odada yıllar boyunca cinsel istismarda bulundu.

Geçen yıl 24 Mayıs’ta ortaya çıkan olay sonrası polis, Şenay’ın sucu dükkanına baskın düzenledi.

Polis baskınıyla iş yerindeki odanın duvarlarının, çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığı görüldü.

Gözaltına alınan Şenay’ın telefonundan çok sayıda video çıktı.

Şenay bugün ilk kez hakim karşısına çıkarıldı

Su bayiinde yaptığı özel odada 4 çocuğu istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 331 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Metin Şenay'ın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

Duruşmaya sanık Metin Şenay tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mağdur çocuklardan birinin ailesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları katıldı.

Duruşma 4 Haziran'a ertelendi

Basına ve izleyicilere kapalı şekilde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Metin Şenay'ın cezalandırılmasını istediği öğrenildi. Mahkeme heyetinin sanık Metin Şenay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 4 Haziran'a ertelediği öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Metin Şenay hakkında düzenlenen iddianamede, 4 çocuğa karşı “cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", “12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan toplam 128 yıl 9 aydan, 331 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.