Selçuk Bayraktar'dan Alman Der Spiegel'e anlamlı cevap

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve ayakları yere basmayan tek festival olan TEKNOFEST 7. kez kapılarını açtı.

Festival alanında açıklamalarda bulunan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Alman Spiegel dergisi tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir analizde yer verilen "Türkiye'nin Elon Musk'ı" benzetmesine cevap verdi.

Bayraktar, "Biz Türkiye'nin Elon Musk'ı değil de Aziz Sancar'ı, Cezeri'si olmak isteriz. Medeniyetimizin güçlü köklerinden beslenen güçlü bir duruşla devam etmek isteriz." dedi.