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Selçuk Bayraktar Teknofest 2024'ün yapılacağı ili açıkladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2024 yılında TEKNOFEST'in yapılacağı ili açıkladı.

2018 yılından bu yana Türkiye'de düzenlenen havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali TEKNOFEST'e, 2024'te ev sahipliği yapacak ilimiz belli oldu. Selçuk Bayraktar, 2024 yılında TEKNOFEST'in yapılacağı ili sosyal medyadan açıkladı.

TEKNOFEST 2024 ADANA'DA!

X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "Uzaklarda Arama! TEKNOFEST 2024 ADANA'da.." dedi.

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