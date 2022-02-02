Şehit Piyade Er Tarcan'ın ailesine acı haber verildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın (27) şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.
Şehidin babası Hilmi ve annesi Günay Tarcan'ın, Mamure Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi iletti.
Şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit askerin naaşının yarın memleketi Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.
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