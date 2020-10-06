Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı son yolcuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın (24) cenazesi, Ağrı'da düzenlenen törenin ardından hava yoluyla memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine getirildi.

Şehit Yırtıcı'nın cenazesi, önce helallik alınmak üzere Şükrü Paşa Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Daha sonra Mahmut Bey Mahallesi Mülümün Mezarlığı'na getirilen Yırtıcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Şehidin hamile eşi Hazal Yırtıcı eşini askeri üniformayla son yolculuğuna uğurladı. Baba Abdi ve anne Zeynep Yırtıcı'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Bir yıl önce evlendiği belirtilen şehit Yırtıcı'nın 3 kardeş olduğu öğrenildi.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, milletvekilleri, ilçe kaymakamları ile belediye başkanlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında Yıldırım-3 Operasyonu'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı yaralanmış, kaldırıldığı Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.