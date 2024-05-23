Seçim öncesi Galatasaray'ın hukuk kadrosu dikkat çekiyor!

Av. M. Mertcan Epözdemir, başkan adayı Prof. Dr. Süheyl Batum ve Galatasaray’ın eski asbaşkanı Av. Dr. Rezan Epözdemir, seçim çalışmaları kapsamında Kalamış Galatasaray Tesislerinde özel olarak bir araya geldi.

25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek seçimde, mezkur yönetimin bu üç kişiyle oluşturduğu hukuk kadrosu dikkat çekiyor. Seçimde galip gelecek yönetim, 3 yıl boyunca Galatasaray'ın yönetim görevini üstlenecek.