Şarkıcı Simge'den Icardi'ye kalpli yanıt!
Galatasaray taraftarının Simge Sağın'ın şarkısı 'Aşkın Olayım' ile tribünlere çağırdığı Mauro Icardi, ünlü sanatçıyı etiketleyip sosyal medya hesabından bu parçayı paylaştı. Simge Sağın ise Icardi'ye kalp emojisiyle cevap verdi.
Sarı-Kırmızılı taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'ye ithaf edilen 'Aşkın Olayım' şarkısı izlenme rekorları kırıyor. Galatasaray taraftarlarının dilinden düşmeyen bu parça, Mauro Icardi ile özdeşleşti.
Icardi'den paylaşım
Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından şarkıyı seslendiren ünlü sanatçı Simge Sağın'ı etiketleyip paylaşım yaptı. Simge'den jet hızıyla cevap geldi.
Kalpli yanıt
Ünlü sanatçı, Mauro Icardi'nin paylaşımını alıntılayıp kalp emojisiyle kendi hikayesine ekledi. Ardından ikili takipleşmeye başladı.
Sosyal medyada gündem oldu
İkilinin yaptığı paylaşımlar sosyal medya gündeminde zirveye oturdu. Beşiktaş'ı tutan Simge Sağın, Galatasaraylı taraftarların gözdesi oldu.
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