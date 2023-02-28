Şarkıcı Simge'den Icardi'ye kalpli yanıt!

Sarı-Kırmızılı taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'ye ithaf edilen 'Aşkın Olayım' şarkısı izlenme rekorları kırıyor. Galatasaray taraftarlarının dilinden düşmeyen bu parça, Mauro Icardi ile özdeşleşti.

Icardi'den paylaşım

Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından şarkıyı seslendiren ünlü sanatçı Simge Sağın'ı etiketleyip paylaşım yaptı. Simge'den jet hızıyla cevap geldi.

Kalpli yanıt

Ünlü sanatçı, Mauro Icardi'nin paylaşımını alıntılayıp kalp emojisiyle kendi hikayesine ekledi. Ardından ikili takipleşmeye başladı.

Sosyal medyada gündem oldu

İkilinin yaptığı paylaşımlar sosyal medya gündeminde zirveye oturdu. Beşiktaş'ı tutan Simge Sağın, Galatasaraylı taraftarların gözdesi oldu.