Sarıbal: "Tarım politikaları gözden geçirilmeli"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin coğrafyası, toprak varlığı ve çiftçisiyle dünyanın en önemli tarım ve gıda ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Hükümetin ortaya koyduğu ekonomi politikalarının sonucunda halkın alım gücünün düştüğünü ileri süren Sarıbal, "Uzun yıllardır ithalata dayalı bir tarım politikası uygulandı. Hazine Bakanı, çözümün ithalatta olduğunu, fiyatlar yükseldiğinde ithalata başvurmak gerektiğini, bugün de bunun uygulandığını söyledi." ifadesini kullandı.

Tarımda verimliliği artırmanın gerekliliğine işaret eden Sarıbal, "Tarım politikaları yeniden gözden geçirilmeli. Tarımda mutlaka modernizasyona gitmek gerekir. Bunun için de ülkenin kaynaklarına göre planlama yapılmalı." diye konuştu.

Çiftçinin üretim maliyetinin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Sarıbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mazot, gübre, ilaç, tohum, elektrik enerjisi, tarımsal mekanizasyonun mutlaka planlanması gerekir. Buna göre bir maliyet analizinin çıkarılması şart. Gıda ve tarım ürünleri ithalatından hızlıca uzaklaşmalıyız. Şu anda iktidar her şeyi ithalata bağlamış durumda. Yaşanan her enflasyonun bedelini halka ödetiyorsanız, asgari ücretin sürekli yetersiz artırılması kesinlikle sorunu çözmüyor. Bütün mesele, tüketici ve üretici dengesini kurabilmek."