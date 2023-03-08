Sarıbal: “Tarım kanun teklifi yanlış ve yetersiz”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, sadece 8 Mart'ın değil 365 günün, eşit yurttaşlık taleplerinin yerine getirildiği günlere dönüşmesini diledi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşmelerine başlanan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dair değerlendirmelerde bulunan Sarıbal, ülke seçime giderken, ortada deprem ve büyük acılar varken, alelacele bir teklif getirildiğini öne sürdü.

Bu teklifte, çiftçinin izin alarak ekim yapmasını getiren bir değişiklik bulunduğunu savunan Sarıbal, "İçi belli değil, net değil. Böyle bir tutum olmaz, olamaz. En katı sistemlerde bile bunu uygulayamazsınız." dedi.

Orhan Sarıbal, Türkiye gibi ülkelerde sözleşmeli tarımın, "modern kölelik, çiftçinin robotlaşması, taşeronlaştırılması, fason üretim" olduğunu iddia etti.

Kanun teklifinin alelacele getirilip çiftçilerin özlük ve üretim haklarına müdahale edildiğini öne süren Sarıbal, şunları kaydetti:

"Teklif, ormanların sorunlarının çözümüne değil, ormanların yeni sorunlar üretmesine neden oluyor. İçinde akılcı, doğru maddeler var ama bütününe baktığınız zaman, usul açısından yanlış ve yetersiz, içerik açısından da kapsayıcı değil, toplumun ve sektörlerin temel taleplerini karşılayabilecek nitelikte değil. Elbette doğru olan maddeleri kıymetlidir ama bütününe baktığımız zaman çok açmazı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu kadar acele bu işi yapmış olmalarını kınıyoruz."