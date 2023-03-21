Sarıbal: "Sonuç yeni iklim felaketleridir"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de, ağırlıklı olarak ormanların durumunu düzenleyen bir kanun teklifinin bulunduğunu anımsattı.

Kanunun özünde bir tarım planlamasının bulunduğunu ifade eden Sarıbal, "Türkiye'yi dışarıya muhtaç eden bir tarım politikasının sonunda bir planlamadan bahsediliyor. Fakat bu planlama zoraki bir işlem. Çiftçi devletten habersiz hiçbir şey ekemeyecek. İstenmeyen bir ürün ekilirse çiftçi cezalandırılacak. Bu çiftçinin üretim hakkını kısıtlayan, üretim hakkına engel olan bir yapı. Ülkenin tarihsel birikimlerine, toplumun demografik yapısına bakmadan, medeni kanunu düzeltmeden, miras meselesini çözmeden kimsenin elinden toprağını alıp başkasına kiraya veremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıbal, yapılan uygulamanın, kişinin hakkına el koymak olduğunu, bu konuya net şekilde itiraz ettiklerini söyledi.

Teklifle ziraat odalarını cezalandırmak amacıyla Çiftçi Kayıt Sistem'inin (ÇKS) devre dışı bırakılmasının öngörüldüğünü iddia eden Sarıbal, "İmar Kanunu üzerinden Türk Mimar ve Mühendis Odalarını nasıl cezalandırdılarsa bu teklifle de ziraat odalarını sistem dışına çıkarıp kendilerine göre model üretiyorlar. Ormanlar bu ülkenin en önemli yaşam kaynağı, küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin önlenmesinin en önemli karbon yutaklarıdır. Siz ormanları ticarileştirirseniz gelecek sonuç yeni iklim felaketleridir." diye konuştu.