Sarıbal: "Kurumlar, iktidarın kurumuna döndü"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldığı ve iktidarın her noktada "acaba seçimi nasıl kazanırız?" anlayışıyla işler yapmaya başladığını savundu.

Şu anda tüm bakanlıklar üzerinden personel alımı yapıldığını söyleyen Sarıbal, "Belli ki ateş bacayı sarmış. O yüzden personel alımları üzerinden bir çaba sarf edilmekte. Adeta yeni keşfetmişler gibi büyük bir personel alımı sürecine doğru gidiyorlar. Elbette bunun yapılmasında hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan sahici, hakiki, eşitlik ilkelerine dayanan, mülakatla, gerçekten devlete hizmet edecek ve toplumda eşitlik yaratacak bir yöntem ve model uygulanması." diye konuştu.

TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal'ın genel kurul kararı bile beklenmeden görevden alınarak yerine Bakanlıktan emekli olmuş Bekir Engürülü'nün atandığını belirten Sarıbal, "Kamu kurumları, kamu niteliğindeki kurumlar tamamen iktidarın kurumuna dönüştü. Bunun bir göstergesi olarak TARSİM'i çok net bir şekilde görebiliriz." dedi.

Sarıbal, iktidara geldiklerinde TARSİM'i kar gütmeyen, üretime destek veren, çiftçiyi doğal afetlere karşı koruyarak zarar etmemesini sağlayan, çiftçiden ve üretimden yana olan bir yapıya kavuşturacaklarını kaydetti.