Sarıbal: "Doğru ekim politikası uygulanmalıdır"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, patatesin, soğanın temel gıda maddesi ve stratejik bir ürün olduğunu belirterek, tarım politikasının da buna göre sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Nüfusun 52 milyon olduğu 1988'de 1 milyon 300 bin ton olan soğan üretiminin, 1995'te 58 milyon nüfusa karşılık 2 milyon 850 bin ton olduğunu anlatan Sarıbal, 2022'de 85 milyonluk nüfus, 5 milyonluk sığınmacı, 50 milyon turist sayısına karşılık üretimin 2 milyon 350 bin ton olduğunu ve bunun 200 bin ton kadarının ihraç edildiğini aktardı.

Sarıbal, 1 milyon 700 bin ton ile 2 milyon ton arasındaki soğanın, Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığını, ancak inanılmaz bir istikrarsızlık olduğunu savunarak, "Gerekçe açık; iktidarın yanlış uyguladığı tarım politikaları." diye konuştu.

Sorunların çok olduğunu öne süren Sarıbal, "Tarımda ülke nüfusuna göre ihtiyaçlar tespit edilip doğru bir ekim politikası uygulanmalıdır. Üretim yerlerinin belirlenerek münavebeli ekim ile topraktaki verimlilik korunmalıdır. Bölgeye, iklime, toprağa ve depolamaya uygun doğru çeşitler ekilmeli, depolama koşulları mutlaka iyileştirilmeli, modern depoculuğa geçilmelidir." dedi.

Soğanın, hasat edildikten sonra hızlıca soğuk zincire alınması gerektiğini belirten Sarıbal, soğanla ilgili ciddi yatırımların yapılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.