Sarıbal: "DEDAŞ'ı yeniden zengin etmek istiyorlar"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın basını sindirmeyi, sansürü hayata geçirmeyi amaçladığını ve bunun için cezalar verdiğini ileri sürdü.

Sınır Tanımayan Gazetecilerin yaptığı değerlendirmeye göre, Türkiye'nin basın özgürlüğü sıralamasında 2005 yılında 98. sıradayken 2022'de 180 ülke arasında 149. sıraya gerilediğini söyleyen Sarıbal, "Hükümetin yaptığı büyük bir baskı, büyük bir zulüm, sansür ve cezalandırma politikası var. Basının eleştirel olması, sorunları gündeme getirmesi sorumluluğudur." diye konuştu.

İktidarın, 2018'de yaptığı düzenlemeyle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta tarımsal sulamada kullanılan elektriğe, yüzde 65'ten başlayıp her yıl 10 puan düşürerek bir destekleme politikası açıkladığını anlatan Sarıbal, bunun kanuna göre 2022'de sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Sarıbal, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (DEDAŞ) 2022 dahil 5 yılda toplam 5 milyar 823 milyon 569 bin liralık destekleme aldığını ifade ederek, çiftçinin bu desteklemeden fayda görmediğini aktardığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığının, DEDAŞ ile ilgili yeni bir kararname yayımlayacağını ve 1 Ocak 2022'den itibaren köy içme sularında kullanılan elektriğe 31 Aralık 2023'e kadar yüzde 70 destek verileceğini öne süren Sarıbal, "AKP giderayak büyükşehir belediyelerini kurtarıp DEDAŞ'ı yeniden zengin etmek istiyor." ifadesini kullandı.

Sarıbal, desteklemeye itiraz etmediğini ancak şeffaf ve dürüstçe olması gerektiğini ifade ederek, Adana'nın, Hatay'ın, Mersin'in, bölgeden göç alan İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi illerin de depremin yükünü taşıdığını anlattı.