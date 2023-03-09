Sarıbal: “Çiftçilere destekler arttırılmalı”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin, tarım sektörüne etkilerinin süreceğini ifade etti.

Türkiye'deki tarım alanlarının yüzde 17'sinin, depremlerin etkilediği 11 ilde bulunduğuna işaret eden Sarıbal, buğday, mısır, arpa, pamuk, tütün, fıstık, narenciye üretiminin büyük kısmının bölgeden karşılandığını anlattı.

Sarıbal, çok sayıda ahır, kümes, ağılın yıkıldığını, binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvanın telef olduğunu, traktörlerin zarar gördüğünü, bölgedeki yüzlerce çiftçinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Bugün yaşadığımız, yarın yaşayacağımız gıda sorunları, enflasyon ve pahalılık bilin ki her çiftçinin, her köylünün yeterli hizmet, kaynak, destek sahibi olamadığındandır. Bölgede OHAL ilan edildi. Tarımla ilgili acil tedbirler alınması gerektiğini bir kez daha söylüyoruz. Evet, bazı tedbirler alındı, 'alınmadı' demek çok doğru olmaz. Büyükbaşa, küçükbaşa, kısmen yem destekleri şaka gibi. " diye konuştu.

Sarıbal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde tarıma ve çiftçilere verilen desteklerin, yardımların yetersiz olduğunu, acilen arttırılması gerektiğini savundu.