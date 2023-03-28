Sarıbal: "Çiftçi yarın ne yapacağını bilmiyor"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın "tam bir ithalatçılık modeli uyguladığını; halkın gıda güvenliğini yabancı tekellere terk ettiğini" iddia etti.

Yerli tohum çalışmalarına işaret eden Sarıbal, "Toprak, gübre, ilaç, su, güneş, emek, her şey bizden ama tohumu 5 yabancı şirkete üretiyoruz, onun adı da yerel tohum oluyor." dedi.

"Çiftçi bugün güvencesiz, yarın ne yapacağını bilmiyor." ifadesini kullanan Sarıbal, Türkiye'nin 6 ayda 3 milyon ton buğday ithal ettiğini, 21 yılda 90 milyon ton buğday için 26 milyar dolar ödendiğini anlattı.

Tarım ürünlerine bağlı sanayide iktidarın 21 yıllık dönemde 283 milyar dolarlık ihracat, 227 milyar dolarlık ithalat yaptığını dile getiren Sarıbal, "55 milyar dolar civarında bir artı var. Çok kıymetli, çok değerli. Keşke 155 milyar dolar olsaydı. Bunları ne yok sayarım ne görmezlikten gelirim. Neden bu 55 milyar dolar 100 milyar dolar değil? Neden buğdayı, arpayı bu ülkede üretmiyorum? Sorun tam da bu." değerlendirmesinde bulundu.