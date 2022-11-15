Sarıbal, “Cemevleri, tekliften çıkarılsın”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki, cemevlerine yönelik düzenlemeleri içeren maddelerin geri çekilmesini istedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen cemevlerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini eleştiren Sarıbal, Alevileri ilgilendiren konuların bir "torba" teklifte görüşülemeyeceğini söyledi.

Teklifin, Alevilerin temel hak ve taleplerini görmezden gelen bir tutumla ortaya çıktığını öne süren Sarıbal, "Torba kanunun içine bunu atmak, 35 milyona, kendini Alevi hisseden insanlara yapılmış büyük bir ayıp ve hakarettir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne de tepki gösteren Sarıbal, "Bu, cemevlerine kayyum atamaktır." diye konuştu.

Sarıbal, Alevilerin sorununun elektrik ve su meselesi olmadığını dile getirerek, Alevilerle ilgili maddelerin tekliften çıkarılmasını talep etti.

Alevilerin eşit yurttaşlık istediğini ifade eden Sarıbal, ilgili tarafların da görüşüne başvurulacağı bir komisyon kurularak bir kanun teklifi hazırlanabileceğini belirtti.