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Şanlı Türk bayrağını yakarak dolaştı! Türk bayrağına hakaret eden saldırgan tutuklandı

İstanbul'da şanlı Türk bayrağını yakarak elinde dolaştıran bir kişi bayrağı attıktan sonra kaçtı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul Eminönü'nde şanlı Türk bayrağını yakarak elinde dolaştıran bir kişi bayrağı attıktan sonra kaçmaya başladı. Türk bayrağını yerde yanar vaziyette gören görevli polis memurları ise hemen bayrağı yerden alarak kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı.

POLİSLERDEN KAÇAMADI

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Emniyette Tuğrul G., olduğu anlaşılan şüpheli hakkında 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama' suçu kapsamında işlem yapılarak İstanbul Adliyesine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adliyede nöbetçi sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan saldırgan burada alınan ifadesinin ardından 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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