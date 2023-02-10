AjansHaber.com.tr Spor Sakaryaspor ile Kocaelispor yardım maçı yapacak

Sakaryaspor ile Kocaelispor yardım maçı yapacak

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan Sakaryaspor ile Kocaelispor, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım için hazırlık maçı oynayacak.

Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müsabakanın tarihiyle ilgili detayların gelecek günlerde açıklanacağı belirtilerek, "Aynı renklere gönül verdik, aynı acıları yaşadık, şimdi ise yaraları birlikte saracağız. Ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Kocaelispor ile Kocaeli Stadı'nda hazırlık maçı düzenlenecektir. Müsabakanın tüm bilet gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadelerine yer verildi.


Kocaelispor'un sosyal medya hesabından da "Aynı renklere gönül verdik, aynı acıları yaşadık, şimdi ise yaraları birlikte saracağız. Ezeli rakip ebedi dostumuz Sakaryaspor ile kulübümüzün ev sahipliğinde hazırlık maçı düzenleyeceğiz. Müsabakanın tüm bilet gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." paylaşımında bulunuldu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
TFF'den ertelenen maçlar hakkında açıklama!
Yeni Malatyaspor'dan ligden çekilme kararı!
Galatasaray Zaniolo'yu KAP'a bildirdi!
Kaleci Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı!
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
Volkan Demirel, ailesi ve takımıyla İstanbul'da!
Depremi yaşayan Selçuk İnan'dan açıklamalar!