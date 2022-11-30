Sahte doktorun arkadaşı konuştu: "Tek yalanı bu değil"

Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sahte doktorun yurt arkadaşı ATV'ye açıklamalarda bulundu.

Sahte doktorun arkadaşı Burcu Saz: "Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapa'ya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu. Gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordu. Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesi'nde cerrah olduğunu söylüyordu" ifadelerini kullandı.

"Tek yalanı doktor olması değil"

Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında 'Tek yalanı doktor olması değil' diyen yurt arkadaşı: "Genel olarak yalan söylemeyi seviyor. Sosyal hayatı yok. Okul zamanı sınav zamanı kendisini ders çalışırken görmüyordum" dedi.

“Sürekli önlük taşıyordu”

Sahte doktorun arkadaşı Burcu Saz, Ayşe'nin sürekli önlük taşıdığını söyledi. Saz: "Çantasından steteskopunu hiç çıkarmıyordu. Beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi. Merak edip başarı listelerine bakanlar ismini göremedi. Başka bahsettiği isimlerin de başarı listelerinde olmadığı görüldü. Arkadaşlarının konuyu yurt yönetimine bildirmesinin üzerine yurttaki belgelerine bakıldı. Hepsi sahteydi." dedi.

Sahte doktorun arkadaşı: "Abim yeğenim diye tanıttığı insanlar, erkek arkadaşının akrabaları çıktı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan kişi ile birkaç defa karşılaştık. Kendisini bana hemşire olarak tanıtmıştı." dedi.

Yeni yaşını doktor ve hemşirelerle kutladı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıktı.