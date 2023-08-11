Sahte avukat tezgahını, polis bozdu!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, telefonda kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisine 50 bin lira havale etmek için banka şubesine gelen kişi, görevlilerin ihbarı üzerine polis tarafından ikna edildi.

Alınan bilgiye göre, Yaşar T'yi (73) arayan ve kendisini avukat olarak tanıtan kişi, onun ilaç siparişi verdiği ve kargosunu almayıp iade ettiği, bu nedenle firmanın zarara uğradığı yalanını söyledi.

Bu nedenle vereceği hesap numarasına 156 bin lira yatırmasını isteyen şüpheli, gün içinde ödemesi halinde borcunun 50 bin liraya düşeceğini ifade etti.

Başından böyle bir olay geçmemesine rağmen panikle evinden çıkarak öğle molasındaki banka şubesine eşiyle gelen Yaşar T'nin durumundan şüphelenen görevliler, dolandırılmak üzere olduğu konusunda uyardı.

Buna inanmayan Yaşar T, parayı söz konusu hesaba yatırmakta ısrar edince banka görevlileri polisi arayıp yardım istedi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekibi, bankaya gelerek durumu anlatınca yaşlı adam ikna oldu.

Yaşar T. ve eşi, dolandırıcılık teşebbüsüyle ilgili ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.