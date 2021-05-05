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Saat 14.00 öncesi muhalefette panik yaşandı

AK Parti'nin bugün saat 14.00'ü işaret eden paylaşımına kısa süre kala muhalefet partisi liderlerinin sosyal medya hesaplarında da bir hareketlilik yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal yine '128 milyar dolar' iddiasına sarıldı.

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından dün gece "Yarın saat 14.00'te" notuyla yayınlanan ve Pinokyo emojisi kullanılan tweet büyük merak uyandırmıştı.

Merak uyandıran o paylaşım nihayet yapıldı. AK Parti'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "YALAN ÜRETİM MERKEZİ" başlığıyla 3 dakikalık bir animasyon yayınlandı.

Animasyonun yayınlanmasına kısa bir süre kala ise muhalefet partilerinin liderleri sosyal medya hesaplarından art arda tweetler atmaya başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal '128 milyar dolar nerede?' iddiasına sarıldı.

"BU KADAR PANİĞE GEREK YOKTU"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da o tweeetleri paylaşarak "Bu kadar paniğe gerek yoktu." dedi.

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