Kabine bugün toplanıyor! Öğretmen ataması müjdesi gelebilir!

Kabine, önemli başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

Öğretmen atamaları

Toplantının ön plana çıkan başlığı arasında öğretmen atamaları yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur” diyerek kabineyi işaret etmişti.

Atamalarla ilgili alınacak kararı, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Ekonomide yaşanan gelişmeler

Toplantının diğer ana gündem maddelerinden biri ise ekonomide yaşanan gelişmeler olacak. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir sunum yapması bekleniyor.

Terörle mücadele

Terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar da kabine de masaya yatıralacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinin terörle mücadele ardından Irak'la yürütülecek koordinasyon süreceli ele alınacak.