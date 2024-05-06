İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan, eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu parti kurmaya hazırlanıyor.

Halaçoğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ise Kutlu Parti olacak.

Partisinin kurucular kurulu üyeleri ile birlikte Ankara'da bir toplantı gerçekleştiren Halaçoğlu, "Ne sağcıyız, ne solcu" diyerek partisinin siyasi çizgisini tanımladı.

Partisinin kuruluş gerekçesini de açıklayan Halaçoğlu, "Ülkemizin içine düştüğü şu an ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti." dedi.

Halaçoğlu sözlerini, "Bu ülkenin düze çıkması için ne gerekiyorsa onu yapacak bir parti kurmaya çalıştık ve çok güzel bir ekibimiz var." diyerek noktaladı.

Halaçoğlu'nun ekibinde MHP eski Mersin Milletvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün de yer alacağı öğrenildi.

Yusuf Halaçoğlu kimdir?

Yusuf Halaçoğlu, 10 Mayıs 1949 tarihinde Adana'nın Kozan ilçesinde doğdu. Halaçoğlu, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsünden Fırka-i İslâhiye ve Kozan isimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu.

21 Eylül 1993'te Türk Tarih Kurumu Başkanlığına getirilen Halaçoğlu, 28 Ocak 2011 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı ve 2011 Türkiye genel seçimleri'nde MHP Kayseri 1. sıra milletvekili olarak meclise girdi.

10 Mart 2017 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Disiplin Kurulu tarafından partiden ihraç edilen Yusuf Halaçoğlu, 2017 yılında Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve kendisinin öncülük ettiği İYİ Parti’nin kurucu üyelerin arasında yer aldı.