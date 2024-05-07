Özgür Özel'den adaylık tartışması uyarısı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklalamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli ile görüşmesinin ardından grup toplantısında vereceği mesajlar merak konusu olan Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Bu kürsüden tüm yurttaşlarımıza yönelik üye kampanyası başlatmış, baba evine, Atatürk'ün evine gençleri davet etmiştik. Bu haftada dördüz kardeşler üye oluyor. Bugün 35 yıllık bir akademisyen, bundan sonraki süreçte katılımıyla bize güç verecek Bahadır Erdem baba evine katılıyor.

Yeni anayasa

Biz geçtiğimiz yasama döneminde 27 Mayıs darbesine ilişkin idam kararlarını kaldıran bir yasal düzenlemeye imza atmıştık. 2024'te, anayasal düzeni isteyenlere, 12 Mart kararını ortadan kaldıracak yasal düzenlemeyi yapmak için çağrı yapıyorum.

1 Mayıs kutlamaları

Son 22 yılda hukukun aldığı yaralar, AİHM kararlarına uyulmamasının sayısız örneğini yaşadık. Son örneğini 1 Mayıs'ta yaşadık. Taksim, 1 Mayıs'ta emekçilere kapatıldı. Orada Anayasa Mahkemesi kararına rağmen örülen utanç duvarını gördük. Bu utanç duvarı maalesef tarihe geçti.

Vergi oranları

Temel gıda maddelerinin KDV'si yüzde 1'ken, vergi hilesiyle yüzde 10'a çıkardılar. Şimdi yeni bir hazırlık var. Türkiye'de KDV oranı yüzde 20. Yüzde 10 ve yüzde 1'likler liste ilanı ile oluyor. Şimdi pandemide yüzde 18'den 8'e inen mobilya, eğitim, sağlık, konaklamada pek çok başlıkta liste oyunuyla KDV oranı yüzde 10'dan 20'ye çıkarılıyor. Bu memlekette vergilerin yüzde 76'sı dolaylı vergilerden alınıyor. Bu adaletsizliğe isyan ediyoruz. Doğrudan yüzde 25'lik verginin yüzde 15'i çalışanların maaşından kesiliyor. Bu adaletsiz düzene isyan ediyoruz.

Mehmet Şimşek; yüksek enflasyonla maaşları kemirterek, alım gücünü düşürerek enflasyonu düşürecek bir yöntem arıyor. Krize tuhaf yöntemlerle çare arıyor. Bir zamanlar IMF programlarını bitirdik diyenler, şimdi görünmez IMF programını yapıyorlar. Güya IMF yok, hayaleti var.

Sinan Ateş cinayeti

Dün Genel Merkezimizde çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Rahmetli Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul ettik. Çıkan iddianameden duydukları hayal kırıklıklarını anlattılar. Genel Başkan olduğumda aramıştım. Sayın Ayşe Ateş, kullandığımız özenli dile teşekkür ederek, her anlamda desteğimizden memnun olacağını söyledi. Biz de hakikate ulaşılana kadar, yüreği soğuyana kadar arkasında olduğumuzu söyledik.

Adaylık tartışmaları

Geçmişte yaptığımız hataları tekrar etmeyeceğimizi söylemiştim, bu genel başkan için de öyledir yardımcıları için de öyledir üyeleri için de öyledir. Hazır birinci partiyken işler yolunda gidiyorken bir seçim yeni geride kalmışken gelecek seçime daha zaman varken aday tartışması dostumuz tarafından iyi niyetle yapılsa da bazı kötü niyetliler tarafından kışkırtılmaya çalışsa da hiçbirimize faydası olmayan bir tartışmadır. Buradan gelecek seçim için şimdiden aday tartışmaları başlatmanın CHP’nin ivmesini düşürmek ona çelme takmaktan başka bir gayesi yoktur. Ne kadar iyi niyetli de olsa, soru da gelse hiçbir arkadaşımın bu tartışmalara dahil olmasını istemem. Kimin gönlünden kimin geçtiğinin hiçbir önemi yok.Halkın sesini dinleyerek, CHP'nin Grubu'nda kararlaştırılarak, bu seçim başarısı nasıl geldiyse öyle belirlenecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Kendi adaylığımı dayatmak, tarihi bir fırsatı kaçırmak gibi bir hatayı yapmayacağımdan herkes emin olsun.

Henüz bir randevu yok

Grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştireceği ziyarete ilişkin olarak, "Henüz alınmış bir randevu yok" şeklinde konuştu.