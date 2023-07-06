Saadet ve Gelecek Partisi birleşerek grup kurdu!

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ile Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, her iki partinin milletvekillerinin Saadet Partisi çatısı altında toplanarak, toplam 20 milletvekili ile Meclis grubu oluşturulmasına ilişkin başvurularını, TBMM Genel Sekreterliğine sundu.

Özdağ, başvuru sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tek çatı altında Meclis grubu kurmak için bir süredir Saadet Partisi ile görüştüklerini anımsattı.

Görüşmeler sonucunda Saadet Partisi ile ortak bir mutabakat metni hazırladıklarını aktaran Özdağ, "Bu işbirliği, bir grup kurma işbirliği. Aynı zamanda 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimler için de bir işbirliği müjdesi oluşturmak istedik. Bugün itibarıyla Gelecek Partisinin 10 milletvekili Saadet Partisine geçti. Saadet Partisi adıyla burada grup kurduk. İki partinin de tüzel kişilikleri devam ediyor. Bizler de burada grup imkanlarını kullanarak milletimizin ekonomik, siyasi, kültürel problemlerini dile getirme fırsatı bulacağız." diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Kaya ise iki partinin daha etkin bir yasama faaliyeti için bu süreci başlattığını belirterek, Saadet Partisi çatısı altında kurdukları grubun hayırlı olmasını diledi.