Saadet ve Gelecek grup için anlaştı!

Seçim sonrası Millet İttifakı içinden TBMM’ye giriş yapan Saadet, Gelecek ve Deva partileri arasında devam eden grup kurma görüşmeleri sonuçlandı. Bu görüşmeler sonucunda Saadet ve Gelecek Partisi grup kurma üzerinde anlaşırken, Deva Partisi bu grubun içinde yer almadı.

Yeni oluşum Saadet çatısına altında olmasına karar verildi. Gelecek partisi TBMM’deki milletvekili istifa edecek Saadet’e geçecek. Böylece bir grup oluşturulmuş olacak. Bu grubun oluşumunda, başkan ise milletvekillerinden biri seçilecek.

Saadet Partisi’nin Meclis’te grup kurmasıyla beraber, TBMM Başkanlık Divanı’nda ve İhtisas Komisyonlarında da yeniden düzenleme yapılacak.

Bu arada 15 vekili olan Deva Partisi’nde yapılan görüşmelerden çekilerek grup oluşumunda yer almaktan vazgeçti. Perde arkasında Deva Partisi'nin grup ile çıkarılacak katip üyenin kendisinden seçilmesini istediği için görüşmelerden çekildiği ifade edildi.