Saadet Partisi’ne Demokrat desteği!

Ünsal ERGEL/ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in ölümü partinin grubunu da düşürmüş oldu.

TBMM İçtüzüğü’ne göre 20 milletvekili sayısının altına düşen gruplar otomatikmen ortadan kalkıyor. Konuya ilişkin bilgi veren yetkililer, “Böyle bir şey ilk defa oluyor ama İçtüzük çok açık ve net. Grubu oluşturan sayı 20’ni altına düşmesi, aynı anda Meclis grubunun da düşmesine neden oluyor” dediler.

Demokrat destek

Duruma ilişkin harekete geçen Saadet Partisi yetkilileri, ilk olarak bağımsız milletvekili, Demokrat Parti ve DEVA ile görüştüler. Ardından Meclis kulislerine Saadet Partisi’nin Demokrat Parti ile uzlaşma sağladığı, grup için gereken 20’inci ismin DP’li İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş olarak belirlendiği konuşulmaya başlandı.

Saadet Partisi’nin Meclis Grubunun düşmesinin ardından mahalli ve genel seçimlerde alacağı hazine yardımı da ortadan kalmıştı. Bu trasfer ile Saadet Partisi TBMM Genel Kurulu’ndaki 6’ıncı grubu olmayı devam ettirirken, hazine yardımı almayı da hak etmiş olacak.