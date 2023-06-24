Putin: Karşımızdaki herkes haindir!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Wagner krizi sonrası ilk açıklama!

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmek istiyor. Bu silahlı isyanın cezası çok ağır olacaktır. Şu an karşımızda olan herkes haindir. Bin yıllık bir tarihimiz var ve bizi yok etmek istiyorlar.

Biz bugün devletimizi her türlü savunmaya hazırız. Biz şu an askerlerimizi desteklemek istiyoruz çünkü Wagner güçleri de Rusya için hayatını kaybediyordu.

Yetkililer Rusya'daki bölünmenin tekrarlanmasına izin vermeyecek, halkı koruyacağız. İhanet yoluna kasten giren herkes kaçınılmaz olarak cezalandırılacak"