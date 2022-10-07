Projeler bir yılda tamamlanacak

ABB'den yapılan açıklamada, ağustos ayında proje yapım hizmetleri ihaleleri tamamlanan yeni metro hatları için ihaleleri alan Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik (TÜMAŞ) ve ARUP ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB'deki imza töreninde, toplu taşımanın kentleşme açısından büyük öneme sahip olduğunu açıkladı.

Yeni metro hatlarının projeleri için 12 ay süre koyduklarını dile getiren Yavaş, "Araç sayısı artıyor. Kentleşme açısından da toplu ulaşım olmazsa olmaz. Her şey para için kar için yapılmaz. Bizden sonrakiler inşallah bizlere çok dua ederler bu projeler nedeniyle. Hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni metro hatlarının "M2 hattının Koru-Yaşamkent ve Koru Bağlıca raylı sistem uzatma hatları", "M4 hattının Şehitler-Forum raylı sistem uzatma hattı" ve "M5 hattı Kızılay-Dikmen raylı sistem hattı ve Kuğulu Park-Atakule-Turan Güneş arası Finüküler hattı" olduğu duyuruldu.

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