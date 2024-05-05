Pres / Ofans / Klas

Galatasaray “Mayıslar bizimdir” mottosunun hakkını veren bir geceyi geride bıraktı.

Okan hocanın mühendislik harikası futboluna Türkiye’de cevap verebilecek çok az takım var.

Sezonun yarısını sol beksiz, sezonun diğer yarısını sağ beksiz ve 8 numarasız oynayan Okan hoca, elindeki malzemeden adeta bir Premier Lig ekibi oluşturdu.

Ne kadar takdir etsem, ne kadar alkışlasam az. Demek ki Galatasaray’da Fatih Terim’ler bitmezmiş.

Gelelim 37’lik ikon Mertens’e, cuma günü antrenmanda sakatlanan Mertens, gerekirse iğneyle oynamayı göze alarak takımını şampiyonluk yarışında yalnız bırakmadı.

37’lik Belçikalı ikon, sadece gol ve asist katkısı yapmıyor, yaşının getirdiği dezavantajlara meydan okurcasına pres yapıyor, top kazanıyor, savunmaya yardıma gidiyor. Galatasaray’ın bir Torreira’sı daha oldu adeta, hem de bu Torreira’nın hücum gücü de yüksek…

Yıllarca Inter’de, PSG’de üst seviyelerde defalarca kez forma giyen Icardı’nin Galatasaray’a ve mesleğine olan saygısını ayakta alkışlıyorum. Hem şampiyonluk, hem gol krallığı için canını dişine takmış oynuyor. Son golde, tüm Sivas savunmasını uyutup, kendini boşa çıkarması ve yaptığı tek vuruş tek kelimeyle muazzamı.

Ve Hakim Ziyech…

Samimi bir itirafta bulunayım, Ziyech’in tıpkı Zaha gibi hatalı bir transfer olduğunu düşünüyordum. Yaşadığı sakatlıklarla sezonun büyük bölümünde Galatasaray’a katkı veremese de gerek Manchester United maçındaki tek kişilik resitali, gerekse son birkaç haftadır üstlendiği rolle aldığı her kuruşun hakkını verdi.

Bugün ikinci golündeki vuruşu tam bir usta işiydi. Mesafe ne olursa olsun Ziyech’in çaprazdan sol ayağına aldığı her top potansiyel gol tehlikesidir. Böyle ekstra performanslar şampiyonluk alametidir.

Öyle kompakt bir Galatasaray gördük ki, ikişer golle yıldızlaşan futbolculara ayrı birer parantez açsam da genel anlamda efektif futbolunu 2000’lerin UEFA Kupası Şampiyonu Galatasaray’ın boğucu presiyle birleştiren takım oyununun da altını çizmek isterim.

Galatasaray, fazlasıyla hak ettiği şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Averaj avantajını da lehine çeviren Galatasaray, son düzlükte gaz pedalına sonuna kadar basarak gidiyor.