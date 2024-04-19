Neden?-Why?

Yazıma kitabın ortasından konuşarak başlayacağım, turu ellerinle Olympiakos’a verdin İsmail hoca.

Olympiakos, kadro kalitesi olarak Fenerbahçe ile boy ölçüşebilecek bir rakip kesinlikle değil. Yıldız olarak kabul ettikleri futbolcularının tamamı kariyeri boyunca baş altı takımlarda dahi forma giyememiş, futbol yaşantısının sonuna gelmiş oyunculardan oluşuyor.

Süper Lig’e endekslersek Adana Demirspor’dan bile daha iyi olduklarını düşünmüyorum.

Euro 2004’te Yunanistan’ı anti futbolla şampiyonluğa taşıyan Otto Rehhagel’den kalma çağ dışı bir futbol anlayışını 20 yıl sonra, aynı şekilde sürdürmeye çalışan bir Olympiakos’a elenmek gerçekten çok üzücü.

Dün akşam maça da sadece kendi yarı sahalarına çekilip, Fenerbahçe’nin boğucu ataklarını gelişigüzel vuruşlarla uzaklaştırmak dışında herhangi bir planları olmadan çıktılar.

Erken gelen golden sonra ilk yarının sonuna kadar Fenerbahçe’nin yarı sahasına dahi geçemeyen, önde basan Fenerbahçe’ye karşı 5 pastan fazlasını yapamayan sinik bir rakibe karşı daha devre arasında, hiç bekletmeden yapılacak bir müdahale ile Dzeko-Batshuayi ikilisine dönülmesini bekledim.

76’ıncı dakikaya kadar İsmail Kartal ile maçı televizyondan izleyen ben, Fenerbahçe’ye hemen hemen aynı oranda katkıda bulunduk sanırım. Fark yememek için, 1-0’dan sonra bile yerlerde yatan zaman geçirmeye çalışan, kaderine razı Olympiakos’a son darbeyi ne ben ne de İsmail hoca vuramadık.

Dedim ya, İsmail hocayla maça etkimiz neredeyse aynıydı…

Aramızdaki eşitlik, İsmail hocanın hamleleriyle kendi aleyhine dönmeye başladı. Önce, Fenerbahçe’nin omurgasını oluşturan Fred, ardından kariyer maçını oynayan İrfancan ve yıllarca bu sertlikteki maçları defalarca kez yaşamış, tecrübe abidesi Dzeko çıktı.

Zaten 70’ten sonra Fenerbahçe’nin kırılan baskısı, tur düğümünün penaltılarda çözüleceğinin işaretçisiydi.

Maçtan önce bana, “bu maç penaltılarda bitecek, Fenerbahçe için 5 penaltıcı yaz” deseler, sırasıyla Dzeko, İrfancan, Batshuayi, Fred ve Tadic derdim. Futbolla eser miktarda ilişiği olan çoğu futbolsever de bu beşliyi yazardı diye düşünüyorum.

Bu beşliden sadece ikisi penaltı kullandı…

Fenerbahçe’nin gece saat 01:00 sularında veda ettiği Avrupa macerası, aslında 8 gün önce Yunanistan’da başlayan akıl almaz hatalarla dolu bir sürecin sonuydu.

Sürecin baş mimarı ne yazık ki İsmail Kartal’dır.

Sivasspor maçı, Konferans Ligi Kupasına tercih edilmiştir.

Ve maçın karesi; oyundan çıkarılan Fred, İsmail Kartal'a sorar, "Why?"...