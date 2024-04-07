Seba’lar, Canaydın’lar, Yıldırım’lar…

20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi, 5 Haziran 2018 günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleştirilen tarihi kongre ile kapanmıştı.

“Buradan üzülerek gidersiniz, haberiniz olsun…”

Ali Koç destekçilerinin ıslıkları arasında Fenerbahçe Başkanı olarak son sözlerini söyleyen Yıldırım, “Yarın buradan üzülerek gidersiniz, haberiniz olsun” diyerek her karışında emeği olan Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndan son kez ayrılmıştı.

Ali Koç dönemi büyük beklentilerle başlamış, kendisi de maddi anlamda elinden gelenin fazlasını yaparak özellikle sunduğu sponsor destekleriyle camianın elini bir hayli rahatlatmıştı. Fakat bu bahar havası uzun sürmeyecek, Aziz Yıldırım’ın o gün söylediği sözlerin sadece bir sitem değil, aslında bir öngörü olduğu anlaşılacaktı.

1 kupa, 11 farklı teknik adam

6 yıllık başkanlık döneminde şu ana kadar Fenerbahçe müzesine sadece 1 kupa ekleyebilen Ali Koç, hiç şampiyonluk yaşayamadı. Bu süreçte tam 11 farklı teknik direktörle çalışan Koç, 2022-2023 sezonunda yollarını ayırdığı İsmail Kartal’la bu sezon başında yeniden anlaştı.

20 yıl sonra biten Kadıköy serisi

Koç döneminde Fenerbahçe herhangi bir kazanım elde etmek şöyle dursun, eldeki kazanımlarından da oldu. Ezeli rakibi Galatasaray’a iç sahada 22 Aralık 1999’dan bu yana hiç kaybetmeyen Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tam 20 yıl süren Kadıköy hükümranlığından oldu.

Stratejik hatalar

Fenerbahçe, Ali Koç dönemindeki sportif başarısızlıklardan aldığı yaranın daha büyüğünü belki de iletişim hataları ve stratejik tavır belirlemede yaşanan yönetimsel hatalardan aldı.

Sezon başında “28 şampiyonluk” teziyle 5 yıldızlı forma ile sahada olacağını belirten ve formaları Türkiye’nin dört bir yanındaki tüm Fenerium’larda satışa sunan Ali Koç, ligdeki ilk resmi maçına çıkmadan önce bu kararından geri adım attı ve Fenerbahçe yıldızsız forma ile sahaya çıktı.

Trabzonspor maçında Fenerbahçe futbolcularına yönelik olarak gerçekleştirilen açıkça bir linç girişimiydi. Fenerbahçe yönetimi bu maçtaki mağduriyetini ortaya koymak, maçta yaşananları gündemde tutmak yerine ligden çekilme söylemini ortaya atıverdi. Gündem bir anda Fenerbahçe’nin maç sonu yaşadığı mağduriyetten ligden çekilme tartışmaları eksenine döndü.

Bir süre tartışılan bu seçenek kongrenin ardından buzdolabına kaldırıldı.

Özgül ağırlık kayboldu

Şunu net olarak tespit etmek gerekir ki geçmişte Fenerbahçe başkanlarının kendine has bir özgül ağırlığı olurdu. Gerek Ali Şen, gerekse Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe yönetimi aldığı kararların arkasında duran, belirsizliğe kapalı, net bir tavır sergilerdi. Öyle ki Aziz Yıldırım’ın 3 Temmuz sürecinde ortaya koyduğu tavır, bugün taraflı tarafsız tüm sporseverlerin takdirle karşıladığı bir duruştu.

Süper hata

Süper Kupa sürecinde Ali Koç yönetiminin tavrı ise tam anlamıyla belirsizliklerle doluydu. Henüz birkaç saat evvel U-19 Liginde resmi maç oynayan Fenerbahçe’nin genç sporcuları apar topar bindirildikleri uçakla Urfa’ya geldiler.

Sahaya çıktıklarında ne futbolcular, ne spor yazarları ve bana kalırsa ne de yönetim maç boyunca Fenerbahçe futbolcularının nasıl bir yol haritası izleyeceklerini bilmiyordu. Fenerbahçe sahaya çıkacak mı? Çıkarsa kaç dakika sahada kalacak? Soru işaretlerinin arasında maç başladı. Daha birinci dakikada gelen Galatasaray golünün ardından kenardan gelen bir talimatla Fenerbahçe’nin genç oyuncuları Galatasaraylı futbolcuların alkışları arasında sahayı terk etti.

Urfalı futbolseverlerin gönlü alınacak

Fenerbahçe yönetimi, geliri depremzedelere gidecek biletlerin tamamını satın aldığını açıklayarak hem taraftarlarını hem de depremzedeleri mağdur etmemiş oldu. Fenerbahçe ayrıca, Beşiktaş ile 3 Temmuz şike kumpası sürecinde oynanamayan Süper Kupa finalini de Urfa’da oynamak istediklerini açıklayarak Urfalı futbolseverlere gönül borcunu ödemiş oldu. Bu tavrından ötürü de Ali Koç’u tebrik etmek istiyorum.

Ayrılık da sevdaya dahil

Ali Koç günü geldi Aziz Yıldırım’la girdiği polemiklerle taraftarı böldü, günü geldi tartıştığı taraftarların arasına şeref tribününden atlayarak indi, günü geldi sinirlendiği futbolcuları İstanbul’a uçak yerine otobüsle gönderdi. Her kararında Ali Koç konuşuldu, her hamlesinde Ali Koç adı Fenerbahçe’nin önüne geçti.

Ali Koç’un uğruna her şeyi göze aldığı Fenerbahçe sevgisi, sonunda Fenerbahçe’ye zarar veren olaylar silsilesine dönüştü. Ali Koç’un kongrede yeniden aday olmama kararı belki de Fenerbahçe’nin geleceği adına verdiği en doğru karar oldu. Ne de olsa ayrılık da sevdaya dahil.

Bir Galatasaraylının ricası

Ali Koç’un önünde 6 yıllık bu kâbusu, sonu tatlıya bağlanan bir rüyaya çevirmek için altın bir fırsat var. Fenerbahçe yönetimi ne Galatasaray’la, ne federasyonla uğraşmadan tüm odağını Komşu’ya vermeli. Olympiakos maçlarından alınacak zaferler, hepimizin odağını yıllar sonra gelecek bir olası bir Avrupa kupası heyecanına çevirecektir. Fenerbahçe yönetimine ricamdır; lütfen sahada kalın…

Seba’lar, Canaydın’lar, Yıldırım’lar…

Ben Galatasaraylı bir spor yazarı fakat bunların hepsinden öte ve çok çok daha önemli olarak bir futbolseverim. Süleyman Seba benim başkanımdır örneğin. Geceler boyu eski videolarını izler, hayata ve spora bakış açısını, futbol için yaptıklarını, camiasının geleceği için göğüs gerdiklerini, konuştuklarından öte sustuklarını, Beşiktaş için içine attıklarını, yutkunduklarını, aidiyetini tüylerim diken diken olarak izlerdim.

6-0’lık Kadıköy mağlubiyetinde Fenerbahçe’yi ayakta alkışlayan Özhan Canaydın’ları, hakem hatasına uğrayan Galatasaray’ın hakkını, kendine has üslubuyla hem de Fenerbahçe kongresinde savunan Aziz Yıldırım’ları ben çok özledim.

Daha ılıman bir futbol ikliminde görüşmek üzere…