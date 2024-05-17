Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu!

Survivor All-Star tüm heyecanıyla devam ediyor.

Survivor All-Star yarışmasının final elemesi, bu hafta 2 erkek yarışmacının 2 kadın yarışmacının mücadelesine sahne oldu. 4 yarışmacının karşılaştığı gecede adaya veda eden isim belirlendi.

Mavi takımdan Özgür'ün, Atakan'ın ve Merve Aydın'ın aday olduğu haftada kırmızı takımdan Aleyna Kalaycıoğlu potadaydı.

Final düellosu öncesinde Aleyna ile Merve Aydın karşılaşırken, Özgür ile Avatar Atakan kozlarını paylaştı.

Düelloda Merve Aydın, Aleyna'yı 5-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Avatar Atakan ise Özgür'ü 5-4'lük skorla geçerek adaylıktan ismini sildirdi.

Bu durumda mavi takımdan Atakan ve Merve Aydın adaya veda etmekten kurtulan isimler oldu ve adeta abi-kardeş gibi olan Aleyna ile Özgür, final düellosunda karşı karşıya geldi.

Adaya hangi isim veda etti?

Final düellosunda iki yarışmacıda da yorgunluk belirtileri olsa da ekran başındakiler büyük bir heyecan yaşadı. İki tarafa da gidip gelen düelloyu kazanan isim 5-0'lık skorla Özgür Tetik oldu.

Böylelikle son zamanların en güçlü potası olarak görülen gecenin sonucunda potadan çıkamayan ve adaya veda eden Aleyna Kalaycıoğlu oldu.