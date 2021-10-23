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Polisin silahını aldı başka bir polisi yaraladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kavgaya müdahale eden polisin tabancasını alıp rastgele ateş açarken başka bir polisi vuran zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 12 Ekim'de Nazilli Devlet Hastanesi'nin önünde iki grup arasında kavga çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Arbede esnasında C.K, polis memurunun belindeki tabancayı alarak havaya ateş açtı.

Kurşunların sekerek isabet ettiği polis memuru kolundan hafif yaralandı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden aralarında C.K'nin de bulunduğu 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

 

 

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