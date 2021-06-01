PKK'ya terörist sağlayan yapı çökertildi

Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışırken 20 Mayıs 2021 günü yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince işlemleri devam eden iki şahsın, jandarma sınır istihbarat ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulaması sonucu, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne eleman temin ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suriye ülkesine geçmeye çalışırken 20 Mayıs 2021 günü yakalanarak gözaltına alınan, jandarma sınır istihbarat ve TEM timleri tarafından detaylı sorgulaması sonucu örgüte eleman temini konusunda kuryelik yaptığı tespit edilen A.H.H. isimli şahsın da içinde bulunduğu şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde yakalanıp gözaltına alınan şebekenin elebaşlarından H.M. ile kuryelik yapan A.H.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca şebekeye yardım ve yataklık yapan A.A. ve B.A. ile örgüte katılmak için sınırı geçerken yakalanan H.S. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şebekenin yine elebaşlarından olan ve kimlik bilgileri tespit edilen A.A.M. isimli şahsın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.