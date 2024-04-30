Ankara sele teslim: Mansur Yavaş ortada yok!

Mansur Yavaş sessiz!

Ankara'nın farklı noktalarından sel ve su baskını haberleri gelmeye devam ederken ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan şu ana kadar kentte yaşananlar hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.

"Mansur Yavaş, kalk dışarı çık"

Ankara sele teslim olurken, bir video çok konuşuldu. Halk otobüsünün neredeyse tamamının su dolduğu videoyu vatandaşlar, "Mansur Yavaş kalk, sıcak evinden dışarı çık" diyerek paylaştı.

Belediye çalışanlarının tedbir almayışı durumu bu noktaya getirirken, vatandaşların isyanı böyle görüntülendi.

#Ankara'da bir halk otobüsünü su bastı. Vatandaşlar videoyu, "Mansur Yavaş, kalk sıcak evinden dışarı çık." ifadeleriyle paylaştı. pic.twitter.com/H2Ij56LC4l — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 30, 2024

Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, X sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

2022'de 6 vatandaş hayatını kaybetmişti

7 Haziran 2022 tarihinde başlayan sağanak yağmur ve dolu sonrası Ankara'da meydana gelen sel felaketinde birçok ev ve iş yeri su altında kalmıştı. Ankara'da eğitime 1 gün ara verildiğini açıklanmıştı.

7 Haziran-15 Ağustos arası yaşanan sel felaketinde toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Belediye tarafından hâlâ gerekli önlemlerin alınmaması da vatandaşları korkutuyor.