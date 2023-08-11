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PKK'ya ağır darbe: 12 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin korkulu rüyası kahraman komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Böylece dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi."

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