PKK mağarasından çıkmayan HDP'li Buldan: "PKK ile ilişkimiz yok"

Terör örgütü PKK ile görüşüp yaşananları engelleyebileceğini söyleyen HDP'lileri görmezden gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz bir irtibatımız yoktur." dedi. Öte yandan HDP ile ilişkilerini bozmak istemeyen CHP'li Kılıçdaroğlu, basın toplantısında "Bölücü terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz." diyerek bugüne kadar yaptığı terör savunuculuğunu gizlemeye çalıştı.

Geçtiğimiz hafta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde hain terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit ettiği haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Kandil'in siyasal sözcülüğünü yapan HDP, yaptığı açıklamalarla PKK ile ilişkisini bir kez daha ortaya koydu.

Meclis kürsülerinden Gara operasyonunda PKK'yı aklamaya çalışan HDP'li vekiller Türkiye'yi suçlarken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da konuyla ilgili, Alman sermayeli Deutsche Welle'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

Nevşin Mengü'nün "Şu anda sizlerin terör örgütü ile irtibatınız yok mu" sorusuna Buldan, PKK ile görüşebileceklerini söyleyen HDP'lileri unutarak, HDP'nin hiçbir şekilde PKK ile ilişkisi olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"PKK İLE NEDEN İLİŞKİMİZ OLSUN"

"Yok! Açık ve net olarak söylüyorum ki Nevşin Hanım, bunu tüm izleyicileriniz de duysunlar. Bizim PKK ile herhangi bir ilişkimiz bir irtibatımız yoktur söz konusu da olamaz zaten. Böyle bir irtibata böyle bir ilişkiye neden gerek duyalım. Böyle bir şeyle neden kendimizin siyasal yaşamını etkileyelim. Biz Türkiye'de 6 milyon insanın oyunu alan partiyiz. Öyle bildiğiniz küçük bir parti de değiliz. Biz neden PKK'dan talimat alalım. Bunları kabul etmiyoruz."

CHP'Lİ KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ BAHANESİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen 13 masum vatandaşımız için taziye mesajı yayınladı.

HDPKK İLİŞKİLER BOZULMASIN DİYE 'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK' DİYEMEDİ

Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile var olan ilişkilerin bozulmaması için "Terör örgütü PKK" ifadelerini kullanmaması tepkilere neden oldu.

Bugün de BBP ile görüşemesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan CHP'li Kılıçdaroğlu, Gara Operasyonu'nun ardından neden terör örgütü PKK'nın adını kullanmadığını açıkladı.

"REKLAM YAPMAK ZORUNDA MIYIM"

Kılıçdaroğlu, "Biz, bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz." diyerek kendisini şu ifadelerle savundu:

Bölücü terör örgütüne söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. Devletin diline uygun. MSB bölücü terör örgütü der, biz de kullanıyoruz. Bölücü terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde hesapları olan bütün terör örgütlerine karşıyız. Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız.