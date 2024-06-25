Parkta oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti

Olay, akşam saatlerinde Beybağı Mahallesinde meydana geldi. Mahalle parkında arkadaşları ile oynayan Kaan Altuntaş, birden yere düştü. Yere düşen Kaan'ın omzunda kan izini gören arkadaşları ailesine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaan Altuntaş'ın yapılan ilk müdahalede sağ omzuna yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

Kemiğe saplanan yorgun merminin çıkarılması için Kaan Altuntaş ameliyatı alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.