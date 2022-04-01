Papa Francis, Katolik okullarında istismara uğrayan Kanadalı yerlilerden af diledi

Papa Francis Katolik eğitimcilerin istismarlarından utanç duyduğunu ve öfkeli olduğunu belirtti.

Özür beklentisiyle Vatikan'a giden onlarca Metis, Inuit ve First Nation topluluğu üyesini kabul eden papa "Kalbimin derinliklerinde ne kadar acı duyduğumu söylemek istiyorum ve ben de Kanada'daki Katolik rahiplerle bilrikte özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Kanadalı yerli topluluklar özrün yanı sıra Katolik Kilisesi'nden zararın tazmini için taahhüt bekliyor.

Kanada'da 19uncu yüzyıldan 1970'lere kadar Hristiyanlaştırma ve asimilasyon amacıyla 150 binden fazla yerli çocuk evlerinden ve kültürlerinin etkisinden uzaklaştırılmak için devlete ait Hristiyan okullarında eğitime zorlamıştı. Geçmiş hükümetlerce Hristiyanlık yerli kültürlere göre üstün görülüyordu.

Ülkedeki 130 yatılı Hristiyan okulunun yaklaşık üçte birini Katolik misyonerlerin cemaatlerinden oluşuyordu.

Geçen yıl British Columbia eyaletindeki çeşitli yatılı kilise okulunun bahçelerinde yüzlerce yerli çocuğa ait toplu mezarlar bulunması uzun zamandır Roma'ya gitmeyi arzulayan yerli toplulukların planını hızlandırdı.

Yerliler Vatikan'da düzenlenen törende Papa'nın İtalyanca yaptığı konuşmanın ardından coşkulu halk danslarını sergiledi ve papaya kar ayakkabısı hediye etti. Konuşma öncesinde ise topluluk temsilcilerinin papaya yaşanan istismarlar ve kaybettikleri yakınlaryla ilgili kişisel hikayeleri paylaştıkları bildirildi.

Geçtiğimiz yıl T'k'emlups te Secwepemc First Nation kabilesi, Kanada’nın British Columbia eyaletine bağlı Kamloops kentindeki eski bir yatılı kilise okuluna ait arazide 215 çocuk cesedi kalıntılarının olduğu mezarlık bulunduğunu duyurmuştu. Radarla yer altında yapılan araştırma sonucu keşfedilen bu toplu mezarın ardından daha birçok bölgedeki okula yakın arazilerde benzer şekilde yüzlerce isimsiz mezar bulunmuştu.

Papa Francis, Kanada’da kapatılan Katolik yatılı okulunun bahçesinde bulunan 215 yerli çocuğa ait ceset kalıntılarından dolayı “ızdırap duyduğunu” belirterek, yerli insanların kültür ve haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Katolik Kilisesi bünyesindeki yerli çocukların uğradığı istismardan dolayı Vatikan'a çağrı yaparak Papa Francis'in Kanada'ya gelerek resmen özür dilemesi gerektiğini söylemişti.

Kanada hükümeti bu okullardaki çocukların kendi dillerini konuştukları için dövüldüklerini, fiziksel ve cinsel tacizin kontrol edilemez boyutlara ulaştığını kabul etmişti. Kanada'daki koruma alanlarında yaşayan yerli halklarda salgın düzeyinde alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı bu tacizlerin ve aileden uzak bırakılmalarının sonucu olarak görülüyor.