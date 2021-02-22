Özlem Zengin'den açıklama!

Zengin, ''AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, hakkındaki hakaret içerikli paylaşımla ilgili açıklama yaptı.

Zengin şu ifadeleri kullandı:

''AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım.

Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi.''