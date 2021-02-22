AjansHaber.com.tr Siyaset Özlem Zengin'den açıklama!

Özlem Zengin'den açıklama!

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, hakkındaki çirkin paylaşımla ilgili açıklama yaptı.

Zengin, ''AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, hakkındaki hakaret içerikli paylaşımla ilgili açıklama yaptı.

Zengin şu ifadeleri kullandı:

''AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi lazım.

Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi.''

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İşte tek başına ve ittifaklı yeni seçim barajı
İstanbul İl Başkanı oluyor
Nevşin Mengü'den Pervin Buldan’ı aklama operasyonu
Millet İttifakı'nda imza çatlağı!
"Yapılan ahlaksızlıktır, gereği yapılıyor"
Sonuna kadar hazırız
HDP'li vekillerin dokunulmazlık fezlekesi