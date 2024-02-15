Özgür Özel'den Beşikçioğlu'na "Behzat Ç" muamelesi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara Etimesgut'ta bulunan yerel seçim ofisinin açılışına katıldı.

Özel, partisinin Etimesgut adayı, Oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu anons ederken, "Ona bakınca bir Ankara sevdalısı, suçlu suçlulara göz açtırmayan kahraman Türk polisini görüyorum." ifadesini kullandı.

Beşikçioğlu'nu, dizi karakteri "Behzat Ç." gibi tanıtan Özgür Özel'in ifadeleri sosyal medyada da gündem oldu. Özel hakkında, "Kendini role fazla kaptırmış", "Dizi izlemeyi acilen bırakmalısın" gibi binlerce yorum yapıldı.